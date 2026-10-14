УрБК, Москва, 14.10.2026. Свердловская область вошла в число лидеров по запущенным проектам многоквартирного жилья в сентябре — 22 проекта. Это следует из данных Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).

Наравне со Свердловской областью лидируют по количеству запущенных за месяц новых проектов Липецкая область — 30 и Санкт-Петербург — 19 проектов. В целом российские застройщики в сентябре запустили на 14% меньше новых проектов многоквартирного жилья год к году.

В сентябре 2026 года в России запущено 379 новых проектов от 211 застройщиков на 77,9 тыс. квартир площадью 3,7 млн кв м. Относительно августа показатель увеличился на 24%, а в годовом сравнении сократился на 14%.

Всего за девять месяцев в РФ стартовало 3,3 тыс. новых проектов МКД на 594,1 тыс. квартир площадью 28,59 млн кв. м (+3,9% к январю–сентябрю 2025 года).