На Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге обсудят конкуренцию новостроек и вторичного жилья

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. Более 2 тыс. участников соберутся на XVIII Уральском форуме недвижимости, который пройдет в Екатеринбурге 18–19 ноября. В программе — обсуждение ситуации на рынке жилья, загородной и коммерческой недвижимости, а также внедрения цифровых технологий, сообщили организаторы.

Форум пройдет в отеле Atrium Palace Hotel. Программа включает 14 тематических секций.

Одной из тем станет конкуренция первичного и вторичного рынков жилья. По словам Михаила Хорькова, осенью 2026 года рынок испытывает сложности с продажами и инвестициями. При этом проблема первичного сегмента заключается не в отсутствии покупателей, а в избыточном предложении. В Екатеринбурге строится 5,6 млн кв. м жилья — это второй показатель после Москвы. Высокая стоимость ипотеки осложняет ситуацию на вторичном рынке, однако этот сегмент сохраняет устойчивость. При снижении ключевой ставки конкуренция может усилиться к концу года.

Участники также обсудят применение искусственного интеллекта и цифровых инструментов в работе риелторов, использование аккредитивов при сделках с недвижимостью и правовые риски в отрасли.

«В этом году проходит уже восемнадцатый Уральский форум недвижимости. Я бы хотел подчеркнуть, что это не просто отчет, как прошел год, а рабочая сессия для тех, кто строит цивилизованный рынок недвижимости в нашем регионе. В этом году мы фокусируемся на трех направлениях. Первое — как работать в условиях сбалансированного спроса и высокой стоимости денег. Второе — как внедрять цифровые инструменты и ИИ в ежедневную практику риэлтора. И, наконец, поговорим о том, как вместе снижать правовые и репутационные риски в отрасли», — сообщил Василий Олейников.

Екатеринбург входит в число лидеров по объему текущего жилищного строительства в России. По данным, представленным организаторами форума, в городе строится 5,6 млн кв. м жилья — больше, чем в Санкт-Петербурге и Краснодаре, и меньше, чем в Москве.