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Свердловская область и китайский Иу договорились о расширении торгово-экономических и гуманитарных связей

УрБК, Екатеринбурге, 12.10.2026. Свердловская область и город китайской провинции Чжэцзян — Иу, договорились о расширении сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и туристической сферах.

В департаменте информполитики региона, сообщили, что договоренности достигнуты на рабочей встречи министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина и мэра Иу Вэнь Цзяньфэя 12 октября.

«Китай — один из приоритетных партнеров нашего региона. На территории области действует генеральное консульство Китая, работают организации по поддержке бизнеса, успешно функционируют совместные предприятия в сферах лесопереработки и выпуска трубной продукции. Мы намерены не только укреплять эти связи, но и развивать новые направления, деловой, исторический, промышленный и экологический туризм», — отметил В. Ярин.

В качестве следующего шага правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга рассматривает соглашение о побратимстве Иу и Екатеринбурга. Важным направлением данного визита является гуманитарное, в частности образовательное сотрудничество. Так, в состав делегации вошли 30 лучших учеников Губернаторского лицея № 106. В рамках учебно-просветительской поездки. Школьники посетят российские производственные площадки компании «Сима-ленд» на территории Китая и китайские учебные заведения. Кульминацией деловой программы станет сеанс одновременной игры в шахматы с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным, который пройдет на площадке представительства «Сима-ленд».

Отбор в делегацию проводился на конкурсной основе: в поездку отправились победители региональных и всероссийских олимпиад, а также активные участники общественной жизни лицея. Традиция образовательных обменов с КНР реализуется в Свердловской области уже второй год подряд, рассказали в департаменте.

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