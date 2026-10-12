Алексей Орлов продолжит лоббировать строительство метро после отставки с поста главы Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.102.2026. Алексей Орлов после своего ухода с поста главы Екатеринбурга продолжит работу по лоббированию строительства второй линии метро в уральской столице. Об этом градоначальник объявил после заседания городской думы, на котором была утверждена отставка градоначальника.

«Где бы я ни находился, на какой бы должности ни находился, я буду прилагать все усилия, чтобы всячески способствовать тому, чтобы этот проект был реализован. Потому что вторая ветка метрополитена городу остро необходима», — сказал глава города на брифинге.

Сегодня депутаты городской думы утвердили отставку Алексея Орлова. Он покинул должность главы города в связи с переходом в законодательное собрание Свердловской области.