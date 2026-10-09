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В Ирбите зафиксирован резкий подъем воды в реке Ница

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. В Ирбитском муниципальном округе Свердловской области зафиксирован резкий подъем воды в реке Ница из-за проливных дождей. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава муниципалитета Николай Юдин.

По его словам, к 8 октября уровень воды в реке вырос до 505 см. За последние несколько дней вода поднялась почти на 3,5 м. На отдельных территориях в первые дни октября выпала месячная норма осадков.

«Могу сказать, что прямо сейчас суммарный сброс воды со всех четырех вышестоящих по течению плотин снижается. Эту работу напрямую координирует министерство природных ресурсов Свердловской области с учетом обстановки на территориях ниже по течению рек Ница и Ирбит», — сообщил Н. Юдин и обратился к жителям округа с просьбой не поддаваться панике.

Сильные дожди в Свердловской области начались в конце июля. Из-за паводка подтопило большое количество домов, приусадебных участков и дорог. Одна из самых непростых ситуаций сложилась в Ирбите. Ситуацию с паводком в регионе брал на личный контроль министр МЧС РФ Александр Куренков, который приезжал с рабочим визитом в Свердловскую область 29 июля. 

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