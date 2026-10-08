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Администрация Екатеринбурга разработала новую программу по развитию физкультуры и спорта до 2032 года

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. Администрация Екатеринбурга разработала новую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» в перспективе на 2027-2032 годы.

Цель программы — расширение спортивной инфраструктуры, привлечение горожан к регулярным тренировкам и подготовка спортивного резерва. Общий объем финансирования плана оценивается в 17,2 млрд руб. В среднем администрация планирует направлять на развитие отрасли порядка 2,8-2,9 млрд руб. ежегодно.

Программа предполагает строительство новых спортивных объектов. В частности, в программу вошел проект строительства ФОКа с ледовой ареной в Кировском районе. На его строительство из бюджета планируется направить 300 млн руб.

Общественные обсуждения прошли с 2 по 16 июля 2026 года, замечаний и предложений не поступило. Проект внесен на рассмотрение Екатеринбургской городской Думы, но отдельного постановления об утверждении программы на сайте пока не опубликовано.

В настоящее время в Екатеринбурге работает 3 тыс. 103 спортивных объекта, из них муниципальные — 1 тыс. 757.

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