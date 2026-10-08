«МегаФон»: снижение трафика не приведет к сокращению инвестиций в телеком-инфраструктуру

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. Инвестиции операторов связи в развитие сетей и технологический суверенитет продолжат расти, даже если динамика мобильного интернет‑трафика замедлится или снизится. Об этом заявил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан на пленарной сессии форума «Цифровые решения» в Москве.

По оценке топ‑менеджера, в предыдущие годы объем трафика ежегодно увеличивался на 10–15 %, однако эта динамика не является ключевым фактором, определяющим размер капитальных вложений. «Снижение объема трафика не будет драматически влиять на объем инвестиций, требующихся от каждого оператора», — подчеркнул Х. Помбухчан.

Дополнительную нагрузку на бюджеты операторов создает переход на отечественные технологии и замена западного оборудования. Глава «МегаФона» отметил, что российские производители за несколько лет прошли путь, на который у глобальных вендоров уходили десятилетия. При этом новое оборудование остается более дорогим, а в отдельных случаях требует дальнейшего повышения надежности.

Возможности операторов компенсировать рост затрат ограничены высокой конкуренцией на рынке и текущим уровнем цен на услуги связи. По словам гендиректора компании, в России сформировался устойчивый потребительский паттерн: «Люди привыкли платить мало и получать качественную связь. Это явление должно куда‑то сдвинуться. Либо в сторону снижения качества, либо в сторону роста стоимости. Чудес не бывает».

Топ‑менеджер также опроверг ожидания возможного сокращения капитальных затрат на фоне временного снижения трафика. «Мы будем инвестировать больше и больше каждый год», — заключил гендиректор «МегаФона».