В Екатеринбурге готовят к модернизации памятник «Клавиатура»

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. На конференции Ассоциации предпринимателей Екатеринбурга представители бизнеса и власти обсудили судьбу одного из известных городских объектов. Основательница школы цифровых технологий Ольга Апалькова заявила о готовности разработать концепцию модернизации памятника «Клавиатура». Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий пояснила, что объект не находится на балансе муниципалитета, но администрация готова выступить консультантом.

О. Апалькова рассказала, что у нее есть готовая концепция, как оживить объект, однако она не понимает, в какое подразделение администрации обращаться с подобной инициативой.

«Есть у нас памятник клавиатуры. Мне было бы интересно понять, к кому я могу обратиться для того, чтобы его усовершенствовать. У меня есть целая концепция, как его оживить. Я хочу, условно говоря, добро городу причинить — восстановить объект и сделать его видной карточкой города», — сказала Апалькова.

Председатель Екатеринбургской городской думы в ответ уточнила правовой статус объекта и обозначила границы полномочий муниципалитета. По ее словам, направлять бюджетные средства можно только на те объекты, которые находятся в муниципальной собственности.

«Клавиатура не стоит на нашем балансе, поэтому чтобы нас бизнес-сообщество превратно не понимало. Мы всегда за, когда к нам приходят с инициативой, но мы вправе направлять муниципальный бюджет туда, куда мы это можем делать по закону. Если есть такие инициативы, мы не отказываем в консультациях, мы всегда открыты. Но для нас важно, про какую собственность, про что идет речь. Не все то, что находится в городе, автоматически относится к администрации города и к региону», — отметила А. Гурарий.

В качестве примера она привела микрорайон Кольцово, где значительная часть земель находится в федеральной собственности либо в собственности самого микрорайона, что создает ограничения как для администрации, так и для бизнеса. По словам спикера, в подобных ситуациях определяющую роль играет опора на закон и действующую нормативную базу.