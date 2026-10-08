УрБК, Москва, 08.10.2026. В России сократят объем обязательной информации в рекламе — изменения коснутся в том числе роликов на телевидении и радио. Это следует из официального отзыва правительства, которое поддержало законопроект «О внесении изменений в закон «О рекламе», пишут «Известия».

Вместо подробных дисклеймеров предлагается указывать ссылку на сайт, где потребитель сможет ознакомиться с данными о продавце, условиях акций, конкурсов, игр и пари.

По словам одного из авторов инициативы, депутата Госдумы Антона Немкина, формально такая реклама соответствует требованиям закона, но на практике человек зачастую просто не успевает все прочитать или услышать.

«Сегодня мы часто видим рекламные ролики и баннеры, где основное сообщение буквально теряется за большим объемом обязательной информации. Мы предлагаем изменить не объем обязательной информации, а способ ее предоставления. Всю необходимую информацию предлагается сохранять в полном объеме, но размещать на информационном ресурсе продавца или организатора — например, на сайте или соответствующей странице. В самой рекламе при этом достаточно будет указать понятную ссылку или QR-код, чтобы потребитель мог в удобное для себя время ознакомиться со всеми деталями», — сказал Немкин и подчеркнул, что законопроект разработан в том числе с учетом обращений граждан и обсуждений с профессиональным сообществом.

Однако эксперты настроены скептически — если вынесенную из рекламы информацию будет сложно найти, формально доступные сведения на практике могут оказаться бесполезными, предупреждают они.