Банк «ПСБ» выставил национализированную компанию свердловского предпринимателя Малика Гайсина

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2026. Банк «ПСБ» выставил на электронные торги национализированную компанию предпринимателя Малика Гайсина «Корона Тэхет». Аукцион стартует с 6,06 млрд руб., шаг аукциона — 60,6 млн руб. Соответствующая информация опубликована на электронной торговой площадке ГИС-торги.

Участники должны предоставить задаток в 1,2 млрд руб. Торги назначили на середину октября. Общество с ограниченной ответственностью «Корона Тэхет» зарегистрировано в Екатеринбурге в декабре 2016 года.

Компания владеет десятками земельных участков по всей России — ей принадлежат акции 34 компаний, общая рыночная стоимость которых — 5,7 млрд руб. «Корона Тэхет» полностью владеет в том числе «Белоярским мукомольным заводом», красноярским производителем стеклопластика «Гамбит», производителем противоопухолевых субстанций для производства лекарственных препаратов из Кировской области — АО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» и другими.

В июле текущего года на приватизационные торги выставлен пакет акций АО «Красногвардейский крановый завод» в размере 49,99% уставного капитала. Красногвардейский крановый завод входил ранее в число активов М. Гайсина. В 2023 году по иску Генеральной прокуратуры РФ акции ряда предприятий, принадлежавших бизнесмену, были обращены в доход государства.

М. Гайсина прежде признали виновным в растрате средств принадлежавшего ему ранее завода «Исеть» и превышении должностных полномочий в апреле 2026 года. Бизнесмен приговорен к 14 годам лишения в колонии общего режима и штрафу в 2 млрд руб.