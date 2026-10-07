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В Екатеринбурге полиция разыскивает пострадавших от ООО «Конкордия-Тур» туристов

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2026. В Екатеринбурге полиция разыскивает туристов, пострадавших от ООО «Конкордия-Тур». Об этом сообщает пресс-служба Управления министерства внутренних дел (УМВД)

На данный момент в полицию обратился один из пострадавших. «Стороны заключили договор о реализации туристического продукта. Общая сумма за предусмотренные услуги составила порядка 350 тыс. руб. Вылет клиента во Вьетнам должен был состояться вечером 24 июля. Накануне покупатель попросил направить ему пакет документов, необходимых для тура, на что получил ответ, что все необходимые бумаги будут переданы ему прямо в день вылета. Уже находясь в аэропорту, клиент целый день безуспешно пытался связаться с турагентом, пока его рейс не улетел без него», — сообщили в полиции.

По данным УМВД, от такой же схемы могли пострадать еще как минимум два человека.

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