Представители офлайн-розницы требуют от властей уравнять условия торговли с маркетплейсами

УрБК, Москва, 07.10.2026. Офлайн-розница и собственники региональных торговых центров обратились в правительство с просьбой усилить налоговый контроль над маркетплейсами для выравнивания условий торговли. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на коллективное письмо представителей отрасли премьер-министру Михаилу Мишустину.

Обращение авторов письма — Ассоциации организаций торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Ассоциации текстильщиков России, сети «Леонардо» и операторов ряда региональных торговых центров — связано с длительным ухудшением экономического положения традиционной розничной торговли непродовольственными товарами и торговых центров, а также с существенным различием налоговой, регуляторной и инфраструктурной нагрузки.

В обращении предлагается выровнять эти условия, например, за счет ограничения или запрета на применение агентских и комиссионных моделей при продаже товаров через интернет в случаях, когда эта схема используется преимущественно для уклонения или намеренного снижения налогов, или ограничить применение упрощенной системы налогообложения (УСН). Авторы просят рассмотреть и возможность обязать ПВЗ применять общую систему налогообложения или ввести компенсирующий сбор в размере 5% от оборота выдаваемых товаров.

Офлайн-ритейлеры также несут заметные расходы на оплату труда и страховые взносы, обращается внимание в письме. В то же время маркетплейсы больше сотрудничают с индивидуальными предпринимателями, что позволяет платформам снижать объемы налоговых поступлений и социальных гарантий, говорится в обращении.

В аппарате правительства подтвердили получение письма.