Число убыточных отраслей российского бизнеса за год выросло почти в четыре раза

УрБК, Москва, 07.10.2026. Число убыточных отраслей и направлений российского бизнеса за год выросло почти в четыре раза — с трех до 11, подсчитали «Известия» на основе свежих данных Росстата за январь–июль 2026-го.

Самое большое отрицательное сальдо сложилось в металлургии — 269 млрд руб. В финансовой и страховой деятельности убытки превысили прибыль на 247 млрд руб., в добыче угля — на 178 млрд руб. Всего российские компании получили 1,3 трлн руб. прибыли за вычетом убытков — на 16% меньше, чем годом ранее.

В то же время нефтегазовые компании, производители нефтепродуктов, продуктов и лекарств нарастили прибыль. Их поддерживают сырьевые цены, устойчивый спрос, госзакупки и импортозамещение.