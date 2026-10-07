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Вчера10:49

Число убыточных отраслей российского бизнеса за год выросло почти в четыре раза

УрБК, Москва, 07.10.2026. Число убыточных отраслей и направлений российского бизнеса за год выросло почти в четыре раза — с трех до 11, подсчитали «Известия» на основе свежих данных Росстата за январь–июль 2026-го. 

Самое большое отрицательное сальдо сложилось в металлургии — 269 млрд руб. В финансовой и страховой деятельности убытки превысили прибыль на 247 млрд руб., в добыче угля — на 178 млрд руб. Всего российские компании получили 1,3 трлн руб. прибыли за вычетом убытков — на 16% меньше, чем годом ранее.

В то же время нефтегазовые компании, производители нефтепродуктов, продуктов и лекарств нарастили прибыль. Их поддерживают сырьевые цены, устойчивый спрос, госзакупки и импортозамещение.

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