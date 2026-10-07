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В Свердловской области сокращается грузооборот в автомобильных перевозках

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2026. В январе–августе 2026 года автомобильный транспорт Свердловской области перевез 20,3 млн тонн грузов и 121,7 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объемы перевозок грузов снизились на 8,5%, а пассажиров – на 10,7%. Об этом сообщает Свердловскстат.

Грузооборот автомобильного транспорта упал на 16,8%, составив 4 242,6 млн тонно-километров. Пассажирооборот также продемонстрировал отрицательную динамику, сократившись на 9,4%.

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