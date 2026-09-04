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Погрузка и грузооборот на СвЖД в августе сократились на 5,5%

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в августе 2026 года, по оперативной информации, составила 9,9 млн т, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пресс-службе «СвЖД» сообщили, что грузооборот за август 2026 года составил 16,8 млрд тарифных тонно-км (-0,2% к августу 2025 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии 20,9 млрд тонно-км (-0,2%).

Погрузка на СвЖД в январе–августе 2026 года, по оперативным данным, составила 78,6 млн т, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, погружено и отправлено в вагонах строительных грузов — 13,6 млн т (-13,7%), руды железной и марганцевой — 5,6 млн т (-13,8%), черных металлов — 4,9 млн т (-12,6%), промышленного сырья и формовочных материалов — 3,5 млн т (-4,8%), руды цветной и серного сырья — 2,8 млн т (-5,3%), химикатов и соды — 1,8 млн т (-10,8%), кокса — 1,1 млн т (-21,8%) и лесных грузов — 1 млн т (-15%).

Грузооборот в январе–августе 2026 года составил 127 млрд тарифных тонно-км (-7,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 158,8 млрд тонно-км (-6,6%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» в августе 2026 года погрузка составила 93 млн т, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за август 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% и составил 207,5 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,5% и составил 253,2 млрд тонно-км. Погрузка за январь–август 2026 года, по оперативным данным, составила 734,1 млн тонн, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот в январе–августе 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% и составил 1 трлн 661,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,2% и составил 2 трлн 044,1 млрд тонно-км.

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