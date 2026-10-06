Ввод жилья в Свердловской области за 8 месяцев вырос на 15,4%

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2026. В январе–августе 2026 года в Свердловской области было введено в эксплуатацию 2 514,0 тыс. кв. м жилья, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Основной вклад в рост внесли индивидуальные застройщики, на долю которых пришлось 54,3% от общего объема (1млн 365,4 тыс. кв. м). Примечательно, что объем жилых домов, построенных населением на садовых земельных участках, вырос в 1,5 раза и составил 309,5 тыс. кв. м. Организации (юридические лица) ввели 1 148,6 тыс. кв. м, или 45,7% от общего объема.