Производство этилового спирта в России за восемь месяцев 2026 года снизилось на 21%

УрБК, Москва, 06.10.2026. В январе–августе 2026 года производство этилового ректификованного спирта в России сократилось на 21% в годовом выражении, до 26,13 млн декалитров (дал). Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на даные Росалкогольтабакконтроля.

Особенно резкое падение зафиксировано в августе: выпуск данной продукции обвалился на 61,17% (до 1,85 млн дал). В целом производство всех видов этилового спирта за восемь месяцев упало на 17,12% (до 40,24 млн дал), а в августе – почти на 57%. Параллельно снижается и общий выпуск алкогольной продукции в стране: за январь–август он сократился на 7,2%, до 684,11 млн дал.

Эксперты связывают спад с комплексом факторов, ключевым из которых стало изменение порядка уплаты акцизов, вступившее в силу 1 июля 2026 года. Если ранее акциз уплачивался при отгрузке готовой продукции, то теперь производители обязаны платить его непосредственно в момент закупки спирта. По словам председателя «Союзконьяка» и депутата Госдумы Владислава Резника, это спровоцировало аномальный всплеск спроса и формирование повышенных запасов сырья в мае–июне, за которым последовало резкое охлаждение рынка и пересмотр производственных планов в августе.