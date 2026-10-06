Лицензия на «локальный код»

Исходя из утвержденной Стратегии развития креативной экономики в Российской Федерации на период до 2036 года, задачами развития креативной экономики являются, в том числе, формирование условий для создания и развития конкурентоспособных субъектов креативных индустрий и проектов, повышение их устойчивости, в том числе — за счет инвестиционного потенциала и расширения участия в цепочках создания добавленной стоимости.

В подписанном председателем правительства РФ документе говорится, что решение этой и других задач необходимо осуществлять с учетом сбалансированного территориального развития и опоры на культурную идентичность и локальный культурный код, партнерства государства, бизнес-структур и профессиональных сообществ.

Также указывается, что подходы к развитию креативной экономики формируют институциональную среду для развития отрасли культуры, сохранения историко-культурного наследия и нематериальных культурных практик, формирования творческого и интеллектуального потенциала.

Вместе с тем пока не определены единые правила использования локального культурного кода и доступа к объектам, входящим в его структуру.

Например, Т-Банк провел фестиваль-экспедицию «Локальный код». В Екатеринбурге на своих мероприятиях он использовал элементы культурного архитектурного кода Екатеринбурга, в том числе — конструктивизм («Окна конструктивизма» в зоне нетворкинга), а в призовой игре «Мемо» — узнаваемые архитектурные образы города.

Подробнее о мероприятии можно прочитать в материале «Т-Бизнес Секреты» и в материале УрБК.

С другой стороны, если бизнесмен, представитель региона России (любого), захочет продвинуть свой товар на всю Россию и попытается свободно и без сложной системы согласования, включая «документы, подтверждающие достижения и заслуги заявителя», использовать самые узнаваемые общенациональные образы Москвы (т.е. локальные коды города-героя и столицы нашей Родины), то он, вполне возможно, попадет под административное наказание.

Так, запрещено свободное использование изображений (требуется разрешение):

● «Московский Кремль и все историко-культурные памятники, находящиеся на территории Кремля и Красной площади.

● Все архитектурные и монументальные памятники, находящиеся на территории заповедной историко-культурной зоны в пределах Садового кольца.

● Исторические ландшафтно-архитектурные ансамбли: Останкино, Кусково, Коломенское, Кузьминки, Царицыно, Лефортово, Измайлово.

● Здания железнодорожных вокзалов г. Москвы, Северный речной вокзал.

● Все монастыри г. Москвы.

● Триумфальная арка на площади Победы и мемориальный комплекс на Поклонной горе.

● Шуховская и Останкинская телебашни.

● Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), монумент «Покорителям космоса», скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница».

● Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах.

● Здания Государственной Думы, Правительства Российской Федерации и Мэрии Москвы».

Федеральное законодательство не запрещает свободное использование образов столицы страны, однако законы города Москвы это делают. Подробный и до сих пор актуальный разбор правовых аспектов приведен здесь. И запрет на свободное использование российских (или московских?) кодов входит в явное противоречие со Стратегией.

Можно сделать вывод, что существует «синдром Т-Банка»: если крупный федеральный игрок хочет «зайти» в регион — он использует локальные коды по своему усмотрению и без оглядки. Если, наоборот, региональный игрок захочет выйти из региона на федеральный уровень, то он не может свободно использовать в рекламе, продвижении и, можно сказать, вообще в коммерции глобальные российские коды, так как они являются одновременно и защищенными локальными кодами города Москва.

Ситуация выглядела бы так, если бы Свердловская область запретила использование образов зданий в стиле конструктивизма без разрешения уполномоченного органа, а образ эчпочмака стал бы защищенным и лицензируемым региональным символом.

Можно предположить, что в логике новой Стратегии должны быть отрегулированы права доступа к любым локальным кодам и правила их использования. Как вариант — разработаны единые этические нормы, которые разграничат разумное использование и апроприацию локальных кодов со стороны крупных и доминирующих федеральных бизнес-структур.

Возможно, было бы разумным предоставить всем предпринимателям России право свободно использовать общенациональные символы без оглядки на их региональную принадлежность. Или одинаково запретить всем это использование за пределами материнского региона, но тогда необходимо создать единый реестр лицензируемых «локальных кодов» и список органов власти, ответственных за выдачу разрешений по единому для всей страны порядку.