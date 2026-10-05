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Вчера17:11

Администрация Екатеринбурга готова принять у МУГИСО полномочия по рекламе

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. Департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга заявил о готовности принять у министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) полномочия по рекламе переданные в регион в 2016 год. Об этом говорится в информационной записке, направленной в городскую думу.

В ДУМИ пояснили, что возможность такого перераспределения появилась после вступления в силу Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он дал субъектам РФ право решать, какие полномочия возвращать муниципалитетам.

Город собирается самостоятельно утверждать схемы размещения рекламных конструкций, выдавать и аннулировать разрешения на их установку и эксплуатацию, выдавать предписания о демонтаже самовольно установленных объектов. В записке отмечается, что за МУГИСО сохранится право контроля.

Полномочия по согласованию рекламных конструкций были переданы МУГИСО в феврале 2016 года. По данным министерства, десять лет назад более 90% объектов наружной рекламы города перестали соответствовать требованиям ГОСТ. В течение I полугодия 2016 года в городе демонтировали около 2 тыс. рекламных конструкций, установленных без разрешительной документации. Сейчас в Екатеринбурге действует 1 тыс. 461 договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием муниципального имущества.

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