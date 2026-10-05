Количество операторов связи в России за год сократилось на 17%

УрБК, Москва, 05.10.2026. Количество операторов связи в России за последний год (с июля 2025-го по июль 2026 года) сократилось на 17%, составив чуть более 7 тыс. компаний. Одновременно на 17% уменьшилось и число действующих лицензий – до 21 тыс., об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В Роскомнадзоре объясняют такую динамику планомерной работой по очищению рынка от так называемых «бумажных сетей». Это компании, которые обладают лицензиями и частотными разрешениями, но фактически не строят инфраструктуру и не оказывают услуги связи абонентам. По действующим правилам, если оператор не начинает оказывать услуги в течение двух лет после получения лицензии, она подлежит отзыву.

Участники рынка и аналитики подтверждают, что снижение числа игроков является «естественным процессом», обусловленным как регуляторными, так и экономическими факторами. Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение числа операторов. В частности, в рамках готовящейся Минцифры реформы отрасли инфраструктура и абоненты лишенных лицензии провайдеров будут автоматически передаваться федеральным операторам. По оценкам, из-за новых правил лицензирования с рынка может уйти не менее 33,2% провайдеров. При этом эксперты предупреждают о рисках: иногда лицензии отзываются из-за формальных ошибок в отчетности, что может негативно сказаться на непрерывности оказания услуг реальным абонентам.

УрБК писал что региональные операторы связи обеспокоены из‑за готовящейся реформы Минцифры РФ по лицензированию игроков телеком‑рынка. По мнению участников отрасли, новые правила могут оставить без интернета отдаленные территории, куда федеральные игроки могут заходить неохотно. В ведомстве настаивают, что опасения напрасны, а рынок избавится от непрофессионалов.

До 39% региональных операторов связи, включая интернет‑провайдеров, могут прекратить работу в Свердловской области после запуска планируемой Минцифры РФ реформы лицензирования. При этом федеральным компаниям может потребоваться от одного до двух лет, чтобы заменить ушедших игроков.