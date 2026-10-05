Свердловская ГАИ выпустила предупреждение для водителей из-за снега

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. В связи с выпадением снега Госавтоинспекция Свердловской области выпустила экстренное обращение к участникам дорожного движения. Ведомство настоятельно рекомендует автовладельцам, не успевшим сменить летнюю резину на зимнюю, воздержаться от поездок в ночное время.

Для водителей с небольшим стажем в сложившихся условиях предпочтительным считается полный отказ от управления транспортным средством. В сообщении отмечается, что эксплуатационные характеристики летних шин существенно ухудшаются задолго до наступления устойчивых отрицательных температур: уже при +5 заметно снижается сцепление с дорожным полотном. На обледеневшем покрытии автомобиль становится трудноуправляемым, а тормозной путь может увеличиваться на десятки метров, что кратно повышает риск ДТП.

Водителям, вынужденным выехать на дорогу, рекомендовано соблюдать комплекс мер предосторожности. В их числе — движение с пониженной скоростью, позволяющей своевременно среагировать на внезапно возникшее препятствие, поддержание увеличенной дистанции до впереди идущего транспорта, а также исключение резких маневров, в том числе внезапного торможения, провоцирующего занос и потерю контроля над машиной.

Особую бдительность следует проявлять на инфраструктурных объектах, где образование наледи происходит, в первую очередь, на мостах, эстакадах, путепроводах и участках вблизи водоемов. Кроме того, инспекторы советуют заблаговременно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, перекресткам и территориям возле образовательных учреждений.

Отдельные рекомендации адресованы пешеходам. В ГАИ напоминают о необходимости перед выходом на проезжую часть остановиться и убедиться в безопасности перехода. Пересекать дорогу следует исключительно в установленных местах, где водители могут заблаговременно заметить пешехода. Также ведомство призывает не пренебрегать использованием световозвращающих элементов: в условиях сокращенного светового дня и плохой видимости они способны существенно снизить риск наезда.