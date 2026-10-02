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Вчера15:57

От «дома будущего» до новых районов

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге завершается XIII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. В течение четырех дней участники обсуждали не только технологии строительства, но и экономику девелоперских проектов, развитие новых территорий, инфраструктурные обязательства и изменение требований к городской среде. На площадках форума также были представлены новые проекты и заключены соглашения, в том числе связанные с развитием Академического района.

Главной темой форума стал «Дом будущего». Однако дискуссия фактически вышла за пределы самого здания: одним из центральных вопросов стало то, какой должна быть территория вокруг него и какие функции необходимо закладывать в район одновременно с жильем.

На пленарном заседании губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что строительная отрасль быстро внедряет искусственный интеллект и новые технологии, однако при этом сохраняется базовый запрос жителей на безопасность, комфорт, инфраструктуру и сохранение исторического наследия.

«Дом будущего — основная тема форума и очень объемная. Это не только про конкретный дизайн или субъективные ожидания, а в целом про строительную отрасль, в которую стремительно интегрируются новые технологии, искусственный интеллект, но при этом остается важный ориентир — базовые запросы людей на безопасность, комфорт, качественную инфраструктуру и сохранение исторического наследия», — написал Д. Паслер в социальных сетях.

В качестве одного из примеров комплексного подхода глава региона привел Академический район Екатеринбурга. Параллельно с жилой застройкой здесь развивается социальная, инженерная и коммерческая инфраструктура.

На форуме «Атомстройкомплекс» представил проект нового делового центра в Академическом. Комплекс площадью 44 тыс. кв. м будет состоять из пяти зданий и расположится в районе улиц Академика Парина, Амундсена и Академика Ландау. Проект предусматривает офисы класса «А», магазины, кафе и рестораны, образовательные и творческие центры, фитнес-центр с бассейном, сервисные предприятия и теплый подземный паркинг.

Для района проект важен, в том числе, как элемент формирования рабочих мест рядом с жилой застройкой. Вокруг комплекса планируется создать общественное пространство, которое должно стать новой точкой притяжения в этой части Академического.

«Мы придерживаемся принципов комплексного развития территорий и стремимся обеспечивать районы, в которых возводим жилье, необходимой инфраструктурой», — отметил заместитель директора строительного холдинга «Атом» Александр Копылов.

Другой крупный девелопер Академического — ГК «КОРТРОС» — выбрал для своей экспозиции социальную составляющую девелопмента. Компания представила «Карту добрых дел», в которую вошли более 50 реализованных в регионах присутствия социальных проектов. Среди них — развитие районов и коммунальной инфраструктуры, поддержка образования и здравоохранения, создание общественных пространств, парков и проекты по сохранению исторических территорий.

В рамках форума АО СЗ «РСГ-Академическое», входящее в ГК «КОРТРОС», подписало соглашение с «Контролит-Сервис». Документ предусматривает диагностику и защиту гидроизоляции кровель, фундаментов и других конструкций объектов социальной инфраструктуры Академического — школ и детских садов.

Таким образом, одна из обсуждавшихся на форуме тенденций получила прикладное продолжение: качество городской среды рассматривается не только на этапе проектирования и строительства, но и в период дальнейшей эксплуатации объектов.

Отдельный блок деловой программы был посвящен экономике развития Екатеринбурга. И.о. главы города Рустам Галямов принял участие в сессии о новых механизмах повышения экономического потенциала территорий. Участники обсуждали КРТ, преференциальные режимы и способы привлечения инвестиций в городские проекты.

На сессии было отмечено, что в Екатеринбурге реализуются 29 проектов КРТ. При этом Р. Галямов обратил внимание на необходимость рассматривать развитие территорий шире экономических показателей — с учетом сбалансированного развития всего города.

Еще одна проблема, обсуждавшаяся с участием Р. Галямова, — судьба объектов культурного наследия. На отдельной сессии он предложил застройщикам подключиться к восстановлению Белой башни на Уралмаше. Администрация города, по его словам, взаимодействует с ДОМ.РФ по поиску решений для обследования и реставрации объекта.

Сохранение исторической среды в данном случае оказалось включено в ту же повестку, что и развитие новых территорий. Для Екатеринбурга это особенно актуально на фоне масштабного строительства и расширения КРТ: новые проекты должны сосуществовать с уже сформированной городской тканью.

Еще одним заметным сюжетом форума стала трансформация самого понятия жилого продукта. Представители девелоперского рынка говорили о переносе части повседневных функций из квартир в общие пространства. В новых жилых проектах появляются коворкинги, детские комнаты, прачечные, помещения для фитнеса, а коммерческая инфраструктура рассматривается как часть продукта, а не только как дополнительная функция первых этажей.

Так форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге в 2026 году фактически продемонстрировал переход отрасли от обсуждения отдельных строительных технологий к более комплексной повестке. В центре внимания оказались экономика проектов, инфраструктура, рабочие места, социальные объекты, эксплуатация зданий, историческое наследие и качество городской среды.

Для Екатеринбурга эта повестка связана с дальнейшим расширением города и реализацией крупных проектов КРТ. Представленные на форуме деловой центр «Атомстройкомплекса», социальные инициативы и инфраструктурные решения «КОРТРОСа», а также дискуссии администрации города показывают разные элементы одного процесса — формирования новых городских территорий одновременно с жильем, рабочими местами и необходимой инфраструктурой.

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