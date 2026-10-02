От «дома будущего» до новых районов

В Екатеринбурге завершается XIII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. В течение четырех дней участники обсуждали не только технологии строительства, но и экономику девелоперских проектов, развитие новых территорий, инфраструктурные обязательства и изменение требований к городской среде. На площадках форума также были представлены новые проекты и заключены соглашения, в том числе связанные с развитием Академического района.

Главной темой форума стал «Дом будущего». Однако дискуссия фактически вышла за пределы самого здания: одним из центральных вопросов стало то, какой должна быть территория вокруг него и какие функции необходимо закладывать в район одновременно с жильем.

На пленарном заседании губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что строительная отрасль быстро внедряет искусственный интеллект и новые технологии, однако при этом сохраняется базовый запрос жителей на безопасность, комфорт, инфраструктуру и сохранение исторического наследия.

«Дом будущего — основная тема форума и очень объемная. Это не только про конкретный дизайн или субъективные ожидания, а в целом про строительную отрасль, в которую стремительно интегрируются новые технологии, искусственный интеллект, но при этом остается важный ориентир — базовые запросы людей на безопасность, комфорт, качественную инфраструктуру и сохранение исторического наследия», — написал Д. Паслер в социальных сетях.

В качестве одного из примеров комплексного подхода глава региона привел Академический район Екатеринбурга. Параллельно с жилой застройкой здесь развивается социальная, инженерная и коммерческая инфраструктура.

На форуме «Атомстройкомплекс» представил проект нового делового центра в Академическом. Комплекс площадью 44 тыс. кв. м будет состоять из пяти зданий и расположится в районе улиц Академика Парина, Амундсена и Академика Ландау. Проект предусматривает офисы класса «А», магазины, кафе и рестораны, образовательные и творческие центры, фитнес-центр с бассейном, сервисные предприятия и теплый подземный паркинг.

Для района проект важен, в том числе, как элемент формирования рабочих мест рядом с жилой застройкой. Вокруг комплекса планируется создать общественное пространство, которое должно стать новой точкой притяжения в этой части Академического.

«Мы придерживаемся принципов комплексного развития территорий и стремимся обеспечивать районы, в которых возводим жилье, необходимой инфраструктурой», — отметил заместитель директора строительного холдинга «Атом» Александр Копылов.

Другой крупный девелопер Академического — ГК «КОРТРОС» — выбрал для своей экспозиции социальную составляющую девелопмента. Компания представила «Карту добрых дел», в которую вошли более 50 реализованных в регионах присутствия социальных проектов. Среди них — развитие районов и коммунальной инфраструктуры, поддержка образования и здравоохранения, создание общественных пространств, парков и проекты по сохранению исторических территорий.

В рамках форума АО СЗ «РСГ-Академическое», входящее в ГК «КОРТРОС», подписало соглашение с «Контролит-Сервис». Документ предусматривает диагностику и защиту гидроизоляции кровель, фундаментов и других конструкций объектов социальной инфраструктуры Академического — школ и детских садов.

Таким образом, одна из обсуждавшихся на форуме тенденций получила прикладное продолжение: качество городской среды рассматривается не только на этапе проектирования и строительства, но и в период дальнейшей эксплуатации объектов.

Отдельный блок деловой программы был посвящен экономике развития Екатеринбурга. И.о. главы города Рустам Галямов принял участие в сессии о новых механизмах повышения экономического потенциала территорий. Участники обсуждали КРТ, преференциальные режимы и способы привлечения инвестиций в городские проекты.

На сессии было отмечено, что в Екатеринбурге реализуются 29 проектов КРТ. При этом Р. Галямов обратил внимание на необходимость рассматривать развитие территорий шире экономических показателей — с учетом сбалансированного развития всего города.

Еще одна проблема, обсуждавшаяся с участием Р. Галямова, — судьба объектов культурного наследия. На отдельной сессии он предложил застройщикам подключиться к восстановлению Белой башни на Уралмаше. Администрация города, по его словам, взаимодействует с ДОМ.РФ по поиску решений для обследования и реставрации объекта.

Сохранение исторической среды в данном случае оказалось включено в ту же повестку, что и развитие новых территорий. Для Екатеринбурга это особенно актуально на фоне масштабного строительства и расширения КРТ: новые проекты должны сосуществовать с уже сформированной городской тканью.

Еще одним заметным сюжетом форума стала трансформация самого понятия жилого продукта. Представители девелоперского рынка говорили о переносе части повседневных функций из квартир в общие пространства. В новых жилых проектах появляются коворкинги, детские комнаты, прачечные, помещения для фитнеса, а коммерческая инфраструктура рассматривается как часть продукта, а не только как дополнительная функция первых этажей.

Так форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге в 2026 году фактически продемонстрировал переход отрасли от обсуждения отдельных строительных технологий к более комплексной повестке. В центре внимания оказались экономика проектов, инфраструктура, рабочие места, социальные объекты, эксплуатация зданий, историческое наследие и качество городской среды.

Для Екатеринбурга эта повестка связана с дальнейшим расширением города и реализацией крупных проектов КРТ. Представленные на форуме деловой центр «Атомстройкомплекса», социальные инициативы и инфраструктурные решения «КОРТРОСа», а также дискуссии администрации города показывают разные элементы одного процесса — формирования новых городских территорий одновременно с жильем, рабочими местами и необходимой инфраструктурой.