Екатеринбург расширит список городов-партнеров в Китае до 13

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. Екатеринбург планирует расширить список городов-партнеров в Китае до 13, включив в него Ухань, Иу и Цзиси, сообщили в администрации города.

Об этом объявили на торжественном приеме в Екатеринбурге по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики.

От имени главы Екатеринбурга Алексея Орлова участников мероприятия приветствовала заместитель главы города — руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Марина Фадеева. Она зачитала поздравительный адрес мэра генеральному консулу КНР в Екатеринбурге Ло Шисюну.

В поздравлении отмечен вклад дипломата в развитие связей между Екатеринбургом и городами Китая.

«Благодаря вашей работе и профессионализму между городами Китайской Народной Республики и Екатеринбургом продолжают развиваться деловые, торговые и культурные связи, которые отличаются высокой интенсивностью и ответственным подходом к каждому вопросу», — говорится в поздравлении.

В администрации Екатеринбурга отметили, что расширение списка городов-партнеров станет очередным шагом в укреплении сотрудничества с КНР. Работа ведется по направлениям деловых, торговых и культурных обменов.