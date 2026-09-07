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Замглавы Екатеринбурга встретилась со школьниками города в рамках проекта «Госстарт»

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Заместитель главы Екатеринбурга — руководитель аппарата администрации города Екатеринбурга Марина Фадеева встретилась со школьниками города в рамках проекта «Госстарт», сообщает департамент информполитики города.

Встреча состоялась по инициативе участников программы. М. Фадеева отметила, что сегодня для молодых людей Екатеринбурга существует масса возможностей. В частности, молодежная администрация, которая позволяет ее участникам стать дублерами руководителей и вместе с ними решать реальные городские задачи. Это работа молодежного кластера «Салют», где проходят сотни мероприятий, организованные в том числе молодежью, а также «Школа стартапов 2.0», которая помогает развивать предпринимательские навыки через конкретные проекты.

На вопрос школьников, что сегодня город может дать молодым специалистам с точки зрения профессиональной реализации, М. Фадеева отметила, что сегодня у Екатеринбурга, как у столицы промышленного региона, есть большой потенциал, и его не зря называют городом возможностей. При личном желании работать и создавать что-то нужное для города выпускники всегда смогут найти дело по душе.

«В прошлом году мы создали Молодежную администрацию города Екатеринбурга, отобрали лучшие проекты по развитию общественного транспорта, парковых зон, индустрии туризма, что позволяет ее представителям внести реальный вклад в будущее своего города. За вами, ребята — будущее, именно вы совсем скоро будете драйверами развития нашего города», — сказала М. Фадеева.

М. Фадеева ранее в интервью УрБК рассказала о программе трудовых отрядов главы Екатеринбурга «Орлята». Программа стартовала в 2021 году и за несколько лет превратилась в масштабный городской проект. 

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Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области.
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