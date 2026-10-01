Сальдированная прибыль российских компаний в текущем году выросла на четверть

УрБК, Москва, 01.10.2026. По итогам первых семи месяцев 2026 года сальдированная прибыль (прибыль минус убытки) российских организаций сократилась на 15,7% в годовом выражении и составила 13,02 трлн рублей. Это следует из данных Росстата.

Согласно статистике, деятельность 21,5 тыс. организаций (33,4% от общего числа рассмотренных компаний) оказалась убыточной. Их совокупные потери достигли 6,57 трлн руб., что на 25% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Оставшиеся 42,2 тыс. компаний по итогам января–июля получили общую прибыль в размере 19,6 трлн руб., что на 5,3% меньше, чем за семь месяцев 2025 года.