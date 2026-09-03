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Сальдированная прибыль предприятий упала почти на 13,5% в первом полугодии

УрБК, Москва, 03.09.2026. Сальдированная прибыль российских предприятий в январе–июне 2026 года составила 11 трлн 696,2 млрд руб., что на 13,3% прибыли ниже прибыли годичной давности. Об этом говорят данные Росстата.

В июне сальдированная прибыль предприятий составила всего 398,6 млрд руб., сократившись в 5,2 раза относительно июня 2025 года (2 трлн 083 млрд руб.). По итогам I полугодия 2026 года 42,7 тыс. организаций получили прибыль в размере 17 трлн 058,0 млрд руб. — снижение на 8,3% к прошлому году. Убыток получили 21,5 тыс. организаций на сумму 5 трлн 361,8 млрд руб. — рост на 5,0%. Доля организаций, получивших прибыль в I полугодии 2026 года, составила 66,5% (в I полугодии 2025 года — 69,6%).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых в январе–июне выросла на 49,6% — до 2 трлн 880,6 млрд руб. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился в 1,7 раза — до 2 трлн 179,9 млрд руб. В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за I полугодие 2026 года упала на 27,1% — до 3 трлн 312,8 млрд руб.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдо в январе–июне выросло на 9,9% — до 1 трлн 044,8 млрд руб., говорится в материалах ведомства.

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