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Бывшему главе Серова предъявлено обвинение в коррупции

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2026. Серовский районный суд заключил под стражу бывшего главу Серовского муниципального округа Василия Сизикова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Органами предварительного расследования он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере», — говорится в сообщении.

Василий Сизиков пробудет в СИЗО как минимум до 27 ноября 2026 года. Василий Сизиков — уроженец Тюмени. Главой Серова он стал в 2018 году, а до этого недолго пробыл главой администрации Верхотурья. В сентябре 2025 года на основании решения суда он был отправлен в отставку.

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