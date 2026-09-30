В Свердловской области банковские онлайн-операции проводят меньше половины пользователей

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2026. В Свердловской области лишь 48,6% жителей используют интернет для банковских операций. Это следует из данных федеральной службы госстатистики.

Чаще всего интернет применяют для звонков или видеозвонков — 70,6%, общения в социальных сетях — 67,7%, поиска информации о товарах и услугах — 60,2%. Обмен текстовыми сообщениями в мессенджерах используют 57,2% пользователей.

Банковские операции (48,6%) оказались на уровне таких целей, как просмотр новостей и информации о погоде (47,9%), отправка или получение электронной почты (46,9%) и запись к врачу (46,3%).

При этом доступ к интернету в домашних хозяйствах Свердловской области вырос до 92,4% в 2025 году (83,8% в 2024 году). Ключевую долю среди активных пользователей составляют люди в возрасте 30–49 лет — 41,8% от числа населения, использующего интернет.

Доля пользователей, заказывающих товары и услуги через интернет, выросла до 77,8% в 2025 году (76,6% в 2024 году). В городах этот показатель составил 80,4%, в сельской местности — 61,6%. Доля населения, получающего государственные услуги через интернет, в 2025 году составила 85,5% (в 2024 году — 70,9%).

В целях защиты информации 68,6% пользователей применяют антивирусные средства, 33,7% — антиспамовые фильтры, говорится в исследовании.