В правительстве Свердловской области назначен куратор развития ИИ

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2026. Губернатор Денис Паслер назначил Артема Белоусова заместителем министра цифрового развития и связи Свердловской области. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Он приступит к работе с 1 октября 2026 года. На новом посту А. Белоусов будет курировать вопросы цифрового государственного управления и цифровой трансформации, включая развитие государственных информационных систем и технологий искусственного интеллекта. В зоне его ответственности и направление цифровизации здравоохранения.

С октября 2021 года должность заместителя министра цифрового развития и связи Свердловской области занимал Алексей Сабуров.