ЦБ с 1 октября ужесточит ответственность банков за обман клиентов

УрБК, Москва, 30.09.2026. С 1 октября банки обяжут платить больше в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ), если регулятор выявит у них грубые нарушения в работе с клиентами, пишут «Известия».

Речь идет о неполном раскрытии условий и рисков продуктов, навязывании услуг или продаже сложных инвестиционных инструментов неподготовленному клиенту. Если плохая оценка сохранится два квартала подряд, дополнительная ставка для нарушителя составит 300% базовой, то есть вместо одного платежа банк внесет сразу четыре.

В качестве примера грубых нарушений в ЦБ привели неоднократное предоставление в течение года неполной или недостоверной информации о договоре, сделке и связанных с ними рисках. К ним также может относиться продажа сложных инвестиционных инструментов без предусмотренного тестирования клиента. Полного перечня таких нарушений регулятор публиковать не планирует: в каждом случае будет проводиться комплексная оценка ситуации.

Новые правила станут заметным экономическим стимулом менять практику продаж: дополнительный взнос — это не разовый штраф, а постоянная издержка как минимум на полгода, уверены эксперты. Для крупных игроков расходы могут исчисляться миллиардами рублей, комментируют эксперты.

Участники рынка опасаются, что под механизм попадут и технические нарушения — например, задержка ответа на обращение из-за сбоя. Однако в ЦБ заверили, что оценка не будет автоматической: регулятор будет учитывать тяжесть нарушения и меры по его устранению.

Росфинмониторинг ранее предложил новые критерии для блокировки банковских счетов. Он разработал законопроект, предусматривающий блокировку банковских счетов при частичном совпадении данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должны применяться меры по замораживанию средств.