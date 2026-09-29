ЕВРАЗ запустил новый сезон программы «Люди будущего» с темой «Экосистема для жизни» на Урале и в Сибири

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2026. Металлургическая компания ЕВРАЗ объявила о старте нового сезона программы развития детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего» для школьников и студентов Урала и Сибири. Темой сезона стала «Экосистема для жизни», в рамках которой участникам предстоит разработать решения для актуальных вызовов в сферах природоохраны, цифровой среды, профориентации и культуры отношений. Об этом пишет пресс-служба компании ЕВРАЗ.

В новом сезоне в Сибири принимают участие 40 команд из пяти муниципалитетов (Новокузнецк, Междуреченск, Прокопьевск, Таштагольский и Гурьевский округа), а на Урале — 23 команды из Нижнего Тагила и Качканара. Старт программы прошел в формате очных проектных сессий и командообразующих квест-игр, что позволило участникам сразу погрузиться в работу, обсудить идеи с экспертами и освоить инструменты креативного и инженерного мышления.

Проекты будут реализовываться по шести направлениям: «Экосистема города» (экология природы), «Экосистема доверия» (экология отношений), «Экосистема здоровья» (осознанное питание), «Экосистема профессий» (выбор карьерного пути), «Экосистема информации» (цифровая безопасность) и «Экосистема команды». На протяжении восьми месяцев участники будут проходить обучающие сессии, заниматься волонтерством и фандрайзингом, а также встречаться с лидерами успешных социальных проектов.

Программа предусматривает серьезную систему мотивации: микрогранты для апробации гипотез, профильные смены в оздоровительном лагере «Детская Республика «Поленово» для лидеров самых эффективных команд и профессиональное развитие для педагогов-кураторов с получением удостоверения о повышении квалификации.

«Программа «ЕВРАЗ: Люди будущего» — это инвестиции компании в раскрытие потенциала молодежи и в устойчивое развитие территорий нашего присутствия. Тема нового сезона позволяет ребятам увидеть, как их инициативы могут менять среду вокруг: от личного круга общения до городской экологии и цифровой культуры. Поддержка проектных команд, обучение, гранты и возможности для педагогов — все это формирует реальную экосистему возможностей», — подчеркнула директор ЕВРАЗа по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративной социальной ответственности Мария Дронова.