УрБК, Москва, 29.09.2026. В РФ значительная группа населения живет в «предбедности». Это следует из аналитической записки Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Снижение численности малообеспеченных: как закрепить позитивный тренд».

Доходы этой группы россиян лишь незначительно превышают порог бедности, а финансовой подушки безопасности они не имеют вовсе. Соответственно, «предбедные» уязвимы к любым экономическим шокам — к росту инфляции или безработицы. Возможная стагнация доходов работающих россиян может сократить темпы снижения бедности в стране — и тогда правительству придется дополнительно поддержать группы населения с низкими доходами за счет бюджета.

Отмечается, что в ближайшие годы компании уже не будут способны обеспечить рост доходов населения прежними темпами: так, в первом полугодии 2026 года реальные денежные доходы работающих увеличились всего на 1,2% против 9% в первой половине 2025 года.

В ЦМАКП полагают, что с учетом состояния федерального бюджета наиболее перспективный пакет мер для поддержки дальнейшего снижения уровня бедности, связан с расширением карьерных возможностей членов семей с низкими доходами. В этот пакет могли бы войти переподготовка для представителей профессий с низкими заработками, более масштабные программы переезда в трудодефицитные регионы и дальнейшее развитие системы яслей, детсадов и школ.