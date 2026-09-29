Бензин в России подорожал с начала года почти на 20%

УрБК, Москва, 29.09.2026. Цены на бензин автомобильный в августе 2026 года выросли на 0,76% к июлю, с начала года — на 19,91%, в годовом выражении — на 24,64%. Это следует из материалов Росстата.

В августе 2025 года бензин к июлю дорожал на 1,81%, с начала года — на 6,58%, в годовом выражении — на 11,01%. Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше подорожал на 1,3%, марки АИ-92 — на 0,8%, марки АИ-95 — на 0,7%.

Изменились цены и на газовое моторное топливо — рост на 2,7%, компримированный природный газ — на 1,1%. На дизельное топливо цены снизились на 4,6% к июлю. С начала года дизель подорожал на 3,1%, в годовом выражении — на 5,4%. В августе 2025 года дизельное топливо к июлю дорожало на 0,9%, с начала года — на 4,2%, в годовом выражении — на 6,8%.