В Екатеринбурге к 2045 году жилой фонд планируется пополнить на 40 млн «квадратов»

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2026. Жилой фонд Екатеринбурга к 2045 году может достичь 86 млн кв. м. Об этом сообщил начальник мастерской генерального плана города Павел Скачков на сессии администрации Екатеринбурга в рамках форума «100+ Технобилд».

По его словам, уже реализовано 45 млн кв. м. Таким образом к 2045 году планируется ввести еще 40 млн «квадратов», что в текущих условиях рынка вполне возможно, считает П. Скачков.

«Учитывая текущие тренды по застройке, это реальный фонд, который к сорок пятому году может появиться. То есть мы ежегодно рассматриваем показатели реализации губернатора в части введения жилищного фонда в городе Екатеринбурге. И мы теми заданными темпами уже вот на протяжении там с 21-го года по текущий смело идем, где-то даже задираем планку, где-то вынуждены охлаждать рынок, потому что жилищного фонда вводится достаточное, либо превышающее это, количество», — сказал П. Скачков.

По его словам, реализация такого объема потребует также создания новых мест приложения труда и соответствующей инфраструктуры.

При этом город, по словам П. Скачкова, в первую очередь отвечает за социальную и инженерную инфраструктуру, тогда как конкретное наполнение коммерческих помещений относится к сфере бизнеса. Поэтому вопрос о том, какие именно торговые, сервисные и общественные функции необходимы новым районам, предлагается решать на более ранних стадиях проектирования.