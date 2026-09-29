Инвестиции в основной капитал в российских регионах в первом полугодии показали худшую динамику за 10 лет

УрБК, Москва, 29.09.2026. Инвестиции в основной капитал в российских регионах в I полугодии 2026 года показали худшую динамику за 10 лет, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) «Регионы России в ожидании нового цикла инвестиций. XIV ежегодная оценка инвестиционной привлекательности регионов России» за сентябрь.

Инвестиции за этот период снизились в двух третях регионов страны (62 субъектах). По итогам 2025 года спад наблюдался в 49 регионах против 36 в 2024 году. Близкий результат за последние 10 лет наблюдался только в 2016 года, тогда 48 регионов сократили инвестиции, а 37 нарастили.

Вложения за весь прошлый год сократились на 2,3%, оперативные данные за I полугодие текущего года подтвердили усиление спада, отмечают в НРА со ссылкой на данные Росстата. За шесть месяцев 2026 года показатель оказался на 9,9% ниже, чем годом ранее. Для сравнения: за тот же период 2025 года рост вложений составил 4,3%. По итогам всего 2025 года объем инвестиций в основной капитал в стране сократился на 2,3% год к году.

Ключевая причина динамики — сокращение бюджетного импульса, считают аналитики.

Несмотря на общероссийское охлаждение инвестиционной активности, Уральский федеральный округ (УрФО) демонстрирует устойчивость в рейтинге инвестиционной привлекательности. Ямало-Ненецкий АО сохраняет абсолютное лидерство в округе, занимая третье место в целом по стране.

Свердловская, Тюменская, Челябинская области и Ханты-Мансийский АО. Все они подтвердили свои оценки по сравнению с 2024 годом. Единственный регион УрФО, не входящий в категорию «высокой» привлекательности, совершил мощный рывок, переместившись из группы IC9 (умеренная привлекательность) сразу в группу IC7. Аналитики отмечают, что Курганская область уже два года подряд является одним из лидеров по динамике промышленного производства среди всех субъектов РФ.