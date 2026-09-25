ФАС с начала года выявила более 18 млрд рублей, необоснованно заложенных в тарифы ЖКХ

УрБК, Москва, 25.09.2026. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала 2026 года выявила более 18 млрд руб., необоснованно заложенных в тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С начала года служба и ее территориальные органы провели 190 проверок, выдали 773 предписания и четыре приказа об отмене тарифов. Принятые в апреле 2026 года законы позволили существенно снизить количество случаев неисполнения решений ведомства: по итогам 2025 года их зафиксировано 57, при этом с момента принятия законов зафиксировано 21 нарушение.

«ФАС проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги, которые вступят в силу с 1 июля 2027 года. По каждому субъекту РФ устанавливается свой индекс платы граждан а федеральном уровне действует стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в размере 22%», — напомнили в службе.

Минэкономразвития РФ ранее опубликовало прогноз индексации тарифов ЖКХ на 11% с 1 июля 2027 года.