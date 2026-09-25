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Губернатор Денис Паслер направил резервные 14,5 млн рублей на ремонт пешеходного моста в селе Слобода

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил 14,5 млн руб. из резервного фонда правительства Свердловской области на ремонт пешеходного моста через реку Чусовую в селе Слобода муниципального округа Первоуральск. Сооружение пострадало во время летнего паводка.

Вода в Чусовой вышла из берегов 30 июня после сильных осадков и разрушила мост. Он соединяет две части села, разделенные рекой. После повреждения сооружения часть жителей оказалась отрезана от пешеходной и транспортной инфраструктуры. Ремонт планируется завершить в 2026 году.

«Этот объект важен для села: через него идет постоянный поток туристов, особенно паломников в местный храм. Мост приводили в порядок в прошлом году, но из-за летнего дождевого паводка он пришел в негодность. Средства муниципалитету направлены, в этом году мост должен быть восстановлен», — отметил Д. Паслер.

После паводка полностью восстановлен и загородный детский лагерь «Салют» в Ирбите.

Ранее Денис Паслер сообщал, что ущерб, нанесенный территориям непогодой, ликвидирован. В муниципалитетах восстановили поврежденные дома, дороги, мосты и инженерные коммуникации, жителям предоставили выплаты и жилищные сертификаты — из резервного фонда облправительства на компенсационные выплаты жителям 18 муниципалитетов направили 348 млн руб.

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