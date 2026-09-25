ЦБ: июле объем проблемных корпоративных кредитов вырос примерно на 200 млрд рублей

УрБК, Москва, 25.09.2026. В июле объем проблемных корпоративных кредитов вырос примерно на 200 млрд руб. Об этом говорится в обзорном материале Центробанка.

Основной вклад внесли «рискованные реструктуризации» — когда банк меняет условия кредита, чтобы заемщик не ушел в дефолт. Чаще всего это происходит с компаниями из сферы недвижимости и отдельными промышленными предприятиями, объясняет регулятор.

При этом доля таких займов в общем портфеле банков немного снизилась — до 11,6%. Портфель растет быстрее, чем объем плохих долгов.

По данным «Контур. Фокус», опубликованным ранее, в России число дел о банкротстве строительных компаний к началу сентября достигло 1 тыс. 454 с июньских 1089 случаев.