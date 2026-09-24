Налог крепчал

Минфин РФ предложил пакет изменений в налоговое законодательство, который предусматривает пересмотр налогообложения отдельных доходов граждан, введение новых платежей для ряда компаний и изменение правил для трансграничной электронной торговли. Соответствующие предложения содержатся в бюджетном пакете законопроектов на 2027–2029 годы, внесенном ведомством в правительство.

Одно из предложений касается налогообложения так называемых пассивных доходов граждан. Минфин предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ доходы от дивидендов и другого долевого участия, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества и реализации долей участия, а также доходы по договорам страхования и дарения.

Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13–15%. После включения в основную базу к ним будет применяться прогрессивная шкала НДФЛ со ставками 13–22%. Таким образом, размер ставки будет зависеть от совокупного размера дохода, а не от его источника.

При этом Минфин предлагает сохранить действующую льготу для небольших вкладов — необлагаемый налогом порог до 1 млн руб. Изменения также не будут распространяться на доходы участников СВО. По оценке ведомства, предлагаемая унификация затронет не более 6% населения, имеющего налогооблагаемые доходы, — около 4 млн граждан.

Отдельные изменения предлагаются для паевых инвестиционных фондов. Минфин хочет установить для ПИФов налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. При этом при последующем налогообложении пайщиков уплаченный фондом налог на прибыль предлагается учитывать.

Еще одна мера касается дивидендов, выплачиваемых нерезидентам на счета типа «С». Для них Минфин предлагает повысить ставку налога на прибыль до 35%. Сейчас для соответствующих доходов действует более низкая ставка.

Изменения также затронут трансграничную электронную торговлю. Минфин предлагает установить НДС по стандартной ставке 22% на товары, приобретаемые россиянами через зарубежные электронные площадки. Уплачивать налог в качестве налоговых агентов должны будут торговые площадки. Ведомство связывает эту меру с необходимостью выравнивания условий торговли для российских и зарубежных продавцов.

Одновременно с 2027 года предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 руб. за посылку с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемыми из-за рубежа почтовыми отправлениями. Таким образом, при трансграничных покупках будет действовать сразу несколько платежей, предусмотренных предлагаемыми изменениями.

Отдельный блок предложений касается добывающего сектора. Минфин предлагает ввести для отдельных добывающих организаций горно-металлургического комплекса налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые в рублевом эквиваленте относительно базового уровня 2024 года. Для производителей золота предлагается установить ставку 20%.

Как отмечает Минфин, по отдельным видам продукции рентных отраслей — в частности, драгоценным и цветным металлам, удобрениям — в 2025 году наблюдался рост мировых цен, за счет которого компании получили дополнительный доход. Предлагаемый налог должен учитывать эту дополнительную доходность при формировании доходов бюджетной системы.

Предложения по изменению налогового законодательства являются частью бюджетного пакета на 2027–2029 годы. Минфин указывает, что изменения направлены на повышение устойчивости бюджетной системы, а ключевые принципы налоговой политики — справедливость и эффективность — сохраняются.