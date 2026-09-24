Недельная инфляция в России составила 0,06%

УрБК, Москва, 24.09.2026. Рост потребительских цен в РФ с 15 по 21 сентября составил 0,06% после 0,02% неделей ранее и 0,05% в начале сентября. Это следует из материалов Росстата.

С начала месяца к 21 сентября цены выросли на 0,13%, с начала года — на 4,81%. Годовая инфляция на 21 сентября замедлилась до 6,26% с 6,27% на 14 сентября (по методике расчетов ЦБ) и до 6,22% с 6,24% (по методике расчетов Минэкономразвития).

Плодоовощная продукция подешевела на 1,6%. В частности, картофель — на 3,4%, капуста — на 3,3%, морковь — на 3,0%, яблоки — на 2,6%. В то же время подорожали помидоры (+1,9%) и бананы (+0,5%).

Цены на яйца тоже выросли (+2,4%), на гречку и мороженую рыбу (+0,6%), свинину, курицу (+0,5%). Снизились цены на сахар (−1,1%) и рис (−0,2%). Из непродовольственных товаров заметно подорожали смартфоны (+0,7%).

Среди услуг снизилась стоимость поездок на Черноморское побережье (−2,3%), но выросли цены на отдых в Юго-Восточной Азии (+8,2%), отчитались статистики.