В Свердловской области загородный лагерь «Салют» в Ирбите восстановлен после паводка

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. В Свердловской области загородный детский лагерь «Салют» в Ирбите полностью восстановлен после летнего паводка. Мобилизовать все необходимые ресурсы для ликвидации последствий непогоды в регионе поручил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В департаменте информполитики региона сообщили, что из-за подъема уровня воды в реке Ирбит подтопило два корпуса, детскую площадку и часть стадиона загородного лагеря. Сильнее всего пострадал один из спальных корпусов. На первом этаже вода повредила стены, полы, двери и мебель.

К восстановлению лагеря подключились предприятия региона. Глава Ирбита Николай Юдин при поддержке генерального директора Ирбитского молочного завода Григория Бачерикова обратился к акционерам компании «Синара» и Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей. Представители бизнес-сообщества направили более 1,7 млн руб. на ремонт корпуса и приобретение новой мебели.

Сейчас ремонт корпуса полностью завершен. В помещениях установили новую мебель. Корпус полностью готов к приему детей. Поддержка бизнеса также позволила приобрести для Ирбита десять осушителей воздуха стоимостью 270 тыс. руб. Оборудование используют жители подтопленных территорий для просушки домов. Предприятия помогли и с расчисткой пострадавших территорий. Из зоны подтопления вывезли более 600 т бытового и строительного мусора, который образовался после разбора поврежденных домов и дворов. Часть этих работ взял на себя Ирбитский молочный завод.

Ранее Денис Паслер сообщал, что ущерб, нанесенный территориям непогодой, ликвидирован. В муниципалитетах восстановили поврежденные дома, дороги, мосты и инженерные коммуникации, жителям предоставили выплаты и жилищные сертификаты — из резервного фонда облправительства на компенсационные выплаты жителям 18 муниципалитетов направили 348 млн руб.

«Лето было особенным, в большинстве районов Свердловской области выпадение осадков составило до 300% от месячной нормы. Ущерб, нанесенный непогодой региону, ликвидирован. Помогли и жителям других муниципалитетов. В рекордные сроки мы восстановили Кушву после единственного за всю историю региона смерча», — сказал губернатор.