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Вчера10:24

Потребительская уверенность в России снижается пятый квартал подряд

УрБК, Москва, 24.09.2026. Потребительская уверенность в РФ снижается пятый квартал подряд. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Росстатом.

Так, индекс потребительской уверенности в III квартале 2026 года снизился на 3 процентных пункта (п.п.), до минус 16%, после минус 13% в II квартале, минус 12% в I квартале, минус 11% в IV квартале 2025 года, минус 9% в III квартале.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России в краткосрочной перспективе в III квартале 2026 года по сравнению с II кварталом 2026 года снизился на 4 п.п. и достиг минус 15%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в III квартале 2026 г. по сравнению с II кварталом 2026 г. упал на 3 п.п. и составил минус 8%. Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в III квартале 2026 г. по сравнению с II кварталом 2026 г. понизился на 1 п.п. и составил минус 11%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок в III квартале 2026 г. снизился по сравнению с II кварталом 2026 года на 1 п.п. и составил минус 20%. Индекс благоприятности условий для сбережений в III квартале 2026 г. по сравнению с II кварталом 2026 года снизился на 2 п.п. — до 23%.

«Выборочное исследование потребительских ожиданий населения проводится Росстатом ежеквартально с 1998 года. В нем принимает участие более 5 тыс. человек во всех субъектах РФ», — сообщили в Росстате.

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