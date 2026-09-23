В Свердловской области проведены кадастровые работы в отношении 117 СНТ с начала года

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. В 2026 году на территории Свердловской области проведены комплексные кадастровые работы в отношении 117 СНТ, включенных в план-график по газификации на территории Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Режа, Кушвы, Кировграда, Качканара, Каменска-Уральского, Красноуральска, Заречного, Артемовского и Верхней Салды.

Подвело промежуточные итоги выполнения комплексных кадастровых работ в рамках социальной газификации СНТ Управление Росреестра по Свердловской области. «Социальная газификация – это программа, позволяющая гражданам бесплатно подвести газ до границ своих участков в сельских населенных пунктах. Для подключения к газовым сетям участок и дом должны быть поставлены на кадастровый учет, а права на них — зарегистрированы. Для исполнения этого условия подойдут комплексные кадастровые работы. При их выполнении осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, осуществляется образование новых земельных участков», — объяснила заместитель руководителя Управления Татьяна Янтюшева.

«Обращаем внимание садоводов: принятие решения о газификации территории на общем собрании не предполагает обязательной газификации всех участков. Проведение газовой трубы до границ участка выполняется в рамках коллективного решения, в то время как подключение на территории конкретного участка осуществляется исключительно по заявлению собственника, так как газификация носит заявительный характер», — отметила председатель «Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области» Надежда Локтионова.

Заказать кадастровые работы онлайн и направить заявление о регистрации прав можно с помощью специального сервиса «Социальная газификация СНТ» на сайте ППК «Роскадастр».

Программа социальной газификации действует с 2021 года по поручению президента РФ и правительства России. В 2024 году ее действие было расширено на СНТ, расположенные в границах уже газифицированных населенных пунктов, напомнили в пресс-службе.