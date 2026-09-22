В Екатеринбурге шесть трамваев временно изменят маршруты по улице Волгоградской с 3 октября

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. В Екатеринбурге шесть трамваев временно изменят маршруты по ул. Волгоградской — от конечной остановки «Волгоградская» до западного трамвайного депо в обоих направлениях с 00:00 3 октября до 05:00 5 октября.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что изменение маршрутов связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке ул. Волгоградская и ул. Белореченской. Маршруты изменятся следующим образом:

№ 1: Вторчермет — Титова — 8 Марта — Радищева — Белореченская — Волгоградская;

№ 3: ЦПКиО — Тверитина — Луначарского — Челюскинцев — Московская — Радищева — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Тверитина — Мичурина — ЦПКиО;

№ 16: Волгоградская — Белореченская — Московская — проспект Ленина — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — 40 лет ВЛКСМ;

№ 18: Западное трамвайное депо — Викулова — Татищева — проспект Ленина — Гагарина — Блюхера — Шарташ;

№ 19: Машиностроителей — Бебеля — Халтурина — Кирова — Красноуральская — Татищева — Викулова — Западное трамвайное депо;

№ 21: ЦПКиО — Тверитина — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Радищева — Московская — Челюскинцев — Луначарского — Тверитина — Мичурина — ЦПКиО.

Движение автотранспорта тоже ограничат с 00:00 3 октября до 05:00 6 октября на перекрестке улиц Волгоградской и Белореченской. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по Белореченской — Волгоградской — Ясной — Академика Бардина — Серафимы Дерябиной, либо по Белореченской — Шаумяна — Серафимы Дерябиной.