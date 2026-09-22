ГлавнаяНовости
Вчера13:36

Минсельхоз России объяснил изменение цен на мясо птицы заниженной стоимостью продукции

УрБК, Москва, 22.09.2026. Рост цен на мясо птицы в РФ связан с корректировкой на фоне роста накопившихся издержек производства. Об этом сообщил Минсельхоз.

«Динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры. При этом в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. В настоящее время происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек производства», — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем Минсельхоз отмечает, что российские птицеводческие предприятия работают стабильно и полностью обеспечивают внутренний рынок необходимыми объемами продукции. По данным Росстата, за январь-август в сельхозорганизациях произведено 4,4 млн т птицы (в живом весе), что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным «Коммерсанта», на 14-20 сентября закупочная цена тушки бройлера составляла в стране среднем 225 рублей за 1 кг, прибавив в годовом выражении 18%. Стоимость филе и бедер в годовом выражении увеличилась на 28%, окорочков — на 20%. 

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
19 марта 202615:26

Объемы животноводческого производства в Свердловской области снизились на 8,5%

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2026. В Свердловской области в январе–феврале 2026 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 8,5%, молока — на 0,1%, а производство яиц увеличилось на 2,6% относительно того же периода 2025 года. Согласно оперативным данным Свердловскстата, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в январе–феврале 2025 года составляло 39,1 тыс. т, в январе–феврале 2026 — 35,7 тыс. т. Производство молока в тот же период составило 132,9 тыс. т и 132,8 тыс. т соответственно. Выросли объемы выпуска яиц — 274,7 млн штук против 267,8 млн шт. годом
16 апреля 202615:26

Производство птицы в России сократилось на 2,7%

УрБК, Москва, 16.04.2026. В России в январе-марте 2026 года производство птицы на убой сократился в головом выражении на 2,7% — до 1,63 млн т. Об этом пишет «Коммерсант», со ссылкой на подсчеты Росстата. Наиболее выраженное снижение показала Тамбовская область — на 12,4% год к году, до 88 тыс. т. В Ставропольском крае падение составило 10,5%, до 75,4 тыс. т, в Ленинградской области — 9,5%, до 68,9 тыс. т. Для сравнения, в 2025 году выпуск птицы на убой в сельхозорганизациях увеличился на 2,2% год к году, до 6,8 млн т (преимущественно курятина). По данным NTech, на долю курицы в 2025 году