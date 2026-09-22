Минсельхоз России объяснил изменение цен на мясо птицы заниженной стоимостью продукции

УрБК, Москва, 22.09.2026. Рост цен на мясо птицы в РФ связан с корректировкой на фоне роста накопившихся издержек производства. Об этом сообщил Минсельхоз.

«Динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры. При этом в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. В настоящее время происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек производства», — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем Минсельхоз отмечает, что российские птицеводческие предприятия работают стабильно и полностью обеспечивают внутренний рынок необходимыми объемами продукции. По данным Росстата, за январь-август в сельхозорганизациях произведено 4,4 млн т птицы (в живом весе), что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным «Коммерсанта», на 14-20 сентября закупочная цена тушки бройлера составляла в стране среднем 225 рублей за 1 кг, прибавив в годовом выражении 18%. Стоимость филе и бедер в годовом выражении увеличилась на 28%, окорочков — на 20%.