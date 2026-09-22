Денис Паслер подвел промежуточные итоги программы капремонта домов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. В муниципалитетах Свердловской области капитально отремонтировано 77% от запланированного объема многоквартирных домов за счет средств регионального Фонда капремонта. В планах — еще 851 дом.

В официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера сообщается, что в этом году почти на треть увеличено количество многоквартирных домов для капитального ремонта за счет фонда.

На сегодня полностью завершен ремонт в 20 муниципальных образованиях, в том числе в Алапаевске, Верхнем Тагиле, Верхних Сергах и ЗАТО Свободный. В десяти муниципалитетах уровень выполнения превышает 80%. За все время работы Фонда капитального ремонта Свердловской области ремонт выполнен в 12 тыс. многоквартирных домах региона.

«Мы последовательно обновляем кровли и фасады в МКД, инженерные сети, лифты.

Во многих домах такие работы капитального характера вообще проводятся впервые за всю историю их существования. Поэтому важно не снижать темп и обеспечивать жителям безопасность и комфорт. При этом Фонд капитального ремонта контролирует качество работ, а ответственность за результат сохраняется и после приемки. На все выполненные работы действует гарантия, и в течение пяти лет собственники могут обратиться в Фонд при обнаружении недостатков», — рассказал глава региона Денис Паслер.