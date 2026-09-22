Минфин осенью оценит необходимость введения НДС на операции в СБП

УрБК, Москва, 22.09.2026. Минфин РФ осенью намерен оценить необходимость введения НДС на операции по Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов, пишет «Интерфакс».



«Мы будем (оценивать необходимость — ИФ), действительно, этот вопрос надо с Центробанком проработать. Сейчас мы пока к нему не возвращались, было немножко не до него, но мы, безусловно, осенью, конечно, этот вопрос тоже проработаем и какое-то решение по нему примем», — сказал А. Сазанов.



Впервые о планах оценить необходимость введения НДС на операции в СБП замминистра говорил в марте. Тогда он отмечал, что такой необходимости не было.



В конце ноября 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене действовавшего с 2006 года освобождения от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также услуг компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов (процессинга и эквайринга). В январе Минфин в письме Банку России пояснил, что переводы по банковским счетам и операции через СБП НДС не облагаются.



В ноябре 2025 года Минфин сообщал, что ежегодные доходы бюджета от отмены льгот по НДС оцениваются примерно в 30 млрд руб. В ведомстве тогда отмечали, что отмена льгот не нанесет серьезного ущерба развитию безналичных платежей.



По данным Банка России, доля безналичных операций в розничном обороте во II квартале 2026 года впервые после нескольких лет роста снизилась на 0,5 процентного пункта, до 88,4%, на фоне увеличения доли расчетов наличными. «Граждане больше, чем в предыдущем квартале, стали использовать наличные. При этом количество и объем безналичных платежей также росли, но меньшими темпами», — отмечал ЦБ.



СБП представляет собой сервис Банка России, позволяющий переводить деньги по номеру телефона между своими счетами в разных банках и на счета других клиентов, оплачивать налоги, товары и услуги, получать возвраты и выплаты от компаний, а также проводить переводы между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.