Отремонтированный филиал противотуберкулезной службы откроется в октябре в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. Отремонтированный филиал № 2 Областного клинического центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний возобновит работу в октябре в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

«Завершен масштабный проект в Первоуральске — отремонтировано здание филиала № 2 Областного клинического центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Ставил задачу сдать объект в сентябре этого года. В общей сложности в аварийном состоянии здание простояло 9 лет. Все это время помощь пациенты получали в других городах. В обновленном здании будут работать детская и взрослая поликлиники с разделением потоков пациентов. Здесь есть необходимое оборудование для высокотехнологичных исследований, включая компьютерную томографию, рентгенодиагностику, УЗИ», — написал Д. Паслер.

Два этажа здания занимает круглосуточный стационар на 60 коек, также предусмотрен дневной стационар на восемь мест. В нем установлены функциональные кровати и предусмотрена кислородная поддержка для пациентов с дыхательной недостаточностью.

Впервые в Свердловской области в противотуберкулезном стационаре оборудованы боксированные палаты для изолированного размещения пациентов.

На капитальный ремонт филиала и благоустройство территории из областного бюджета направлено 298 млн руб. Еще 61 млн руб. выделен на приобретение медицинского оборудования, мебели и расходных материалов.

Продолжением проекта стало оформление бетонного ограждения филиала художественным муралом. Его концепцию разработали студенты вузов Екатеринбурга совместно с профессиональными художниками. Сюжет отражает путь пациента от обследования и лечения до возвращения к семье и привычной жизни.

Объект был закрыт в 2017 году из-за аварийного состояния инженерных сетей. Проект также предусматривал пять участков диспансерного отделения, детское отделение, кабинеты референс-диагностики для пациентов с ВИЧ с подозрением на туберкулез и два фтизиатрических отделения круглосуточного стационара.