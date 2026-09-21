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Отремонтированный филиал противотуберкулезной службы откроется в октябре в Первоуральске

Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. Отремонтированный филиал № 2 Областного клинического центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний возобновит работу в октябре в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

«Завершен масштабный проект в Первоуральске — отремонтировано здание филиала № 2 Областного клинического центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Ставил задачу сдать объект в сентябре этого года. В общей сложности в аварийном состоянии здание простояло 9 лет. Все это время помощь пациенты получали в других городах. В обновленном здании будут работать детская и взрослая поликлиники с разделением потоков пациентов. Здесь есть необходимое оборудование для высокотехнологичных исследований, включая компьютерную томографию, рентгенодиагностику, УЗИ», — написал Д. Паслер.

Два этажа здания занимает круглосуточный стационар на 60 коек, также предусмотрен дневной стационар на восемь мест. В нем установлены функциональные кровати и предусмотрена кислородная поддержка для пациентов с дыхательной недостаточностью.

Впервые в Свердловской области в противотуберкулезном стационаре оборудованы боксированные палаты для изолированного размещения пациентов.

На капитальный ремонт филиала и благоустройство территории из областного бюджета направлено 298 млн руб. Еще 61 млн руб. выделен на приобретение медицинского оборудования, мебели и расходных материалов.

Продолжением проекта стало оформление бетонного ограждения филиала художественным муралом. Его концепцию разработали студенты вузов Екатеринбурга совместно с профессиональными художниками. Сюжет отражает путь пациента от обследования и лечения до возвращения к семье и привычной жизни.

Объект был закрыт в 2017 году из-за аварийного состояния инженерных сетей. Проект также предусматривал пять участков диспансерного отделения, детское отделение, кабинеты референс-диагностики для пациентов с ВИЧ с подозрением на туберкулез и два фтизиатрических отделения круглосуточного стационара.

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