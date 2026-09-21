Число ДТП с электровелосипедами в Свердловской области резко выросло

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. В Свердловской области с начала 2026 года было зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие с участием водителей электровелосипедов, что на 159% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции региона.

В 50 ДТП есть пострадавшие, три человека погибли. Число травмированных выросло на 12,5%, погибших — вдвое. В Госавтоинспекции отметили, что если ранее такие аварии носили единичный характер, то сейчас происходят почти ежедневно.

Большинство ДТП с электровелосипедами зарегистрировано в Екатеринбурге — 73, что на 180% больше показателя прошлого года. В Нижнем Тагиле произошло 15 таких аварий, рост составил 400%. По два ДТП зарегистрировано в Сысерти и Тавде, где показатель вырос на 100%. Еще по одному происшествию зафиксировано в Первоуральске, Режевском районе, Серове и Шале.