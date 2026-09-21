Прокуратура обязала «УК Ремстройкомплекс Екатеринбург» провести перерасчет за ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. В Екатеринбурге по требованию прокуратуры Октябрьского района управляющая компания произвела перерасчет платы за услуги ЖКХ для жильцов многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки начислений ООО «УК Ремстройкомплекс Екатеринбург» специалисты прокуратуры выявили нарушения в формировании платежных документов. Выставленные жителям суммы за горячее и холодное водоснабжение на общедомовые нужды в период с января по апрель 2026 года не соответствовали фактическим показаниям приборов учета.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования был проведен перерасчет для 212 собственников помещений в доме № 14 по улице Испытателей. Общая сумма скорректированных платежей составила более 120 тыс. руб. Начальник планово-экономического отдела ООО «УК Ремстройкомплекс Екатеринбург», допустившая ошибки в расчетах, была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора.